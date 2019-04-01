Монтаж септика

На сегодняшний день владельцы загородных коттеджей и домов более серьезно относятся к обустройству своего жилья. Давно ушли на второй план выгребные ямы и отсутствие водопровода.

В современных домах предусмотрены самые разные коммуникации, которые делают жизнь максимально удобной. Септик для частного дома играет важную роль при очистке хозяйственно-бытовых вод. По сравнению с обычной ямой, выгребной септик не имеет контакта с почвой, что положительно влияет на окружающую среду.

Что же такое септик? Это автономное сооружение, в котором разлагаются отходы с помощью аэробных бактерий. Обычно устанавливают септик из бетонных колец, поскольку он наиболее прочный.

Установить септик для дома нужно качественным образом, чтобы его работа приносила плоды не один год. Наша компания предоставляет широкий выбор услуг по установке систем. После заключения договора, специалисты приедут по вашему адресу, проведут необходимые анализы и подберут септик, который подойдет именно вам.

Что влияет на стоимость установки септика?

Модель

септика Уровень

грунтовых вод Тип почвы Отведение очищенной воды Глубина и расстояние до коммуникаций

Установка канализационной системы

Разберем, как происходит монтаж системы:

Доставить бетонный септик до назначенного места.

Грамотно подготовить котлован для дальнейшей работы. Перед тем, как приступать к выполнению процедур, сотрудники должны провести анализ почвы, а также другие подготовительные процедуры: выровнять дно, засыпать песок.

Установить септик из колец в котлован. Как только он помещен, проводится врезание подводящих и отводящих труб, полная герметизация системы.

Проверить корректность установки. В септик заливается вода.

Засыпание септика. Проводится утепление, песок засыпает горловину.

Некоторые условия определяют различия в стоимости монтажных работ: мощность, модель, производители септиков, особенности почвы.

Чтобы грамотно установить канализационную систему, необходимо учитывать множество деталей. Не каждая организация справится с поставленной задачей. Компания “МосВода” может не только оказать консультацию, но и помочь в других сопутствующих вопросах: выбрать модель, купить септик, доставить его по адресу, провести полную установку и затем предоставить сервисное обслуживание. Вы сможете приобрести септик для дачи в нашем каталоге по доступной цене.

Услуги по монтажу септиков

Производится доставка септика до места установки специалистами компании.

Непосредственный монтаж и подготовка земельного участка. Анализ состояния грунта, подготовительные процедуры: сотрудники компании роют котлован для будущего септика, обсыпают его песок, делают дно ровным.

Далее устанавливаются трубы, проводится полная герметизация. В септик заливается вода, утепление, песок засыпает горловину.

Компания “МосВода” предлагает услуги по широкому спектру вопросов, связанных с установкой самостоятельных канализационных систем. Специалисты компании будут рады вам помочь! С нашей профессиональной помощью монтажные работы пройдут быстро. Компания “МосВода” также проводит установку бетонного септика под ключ. Большой опыт работы позволяет нам с уверенностью заявлять, что любой септик на рынке нам известен!

Как происходит монтаж септиков под ключ от компании МосВода

В начале необходимо составить и согласовать смету, рассчитать полную стоимость будущих работ по представленному прейскуранту.

Специалист компании приезжает по указанному адресу к клиенту, где в дальнейшем проводится сбор нужной информации, консультация и последующая установка очистного сооружения.

Заказать установку септика!